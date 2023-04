Picchiava e tormentava da anni il compagno: denunciata una donna polacca

Una donna polacca è stata denunciata a Viterbo perché da anni picchiava e tormentava il suo compagno. Per la donna è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal compagno, disposto dal gip ed eseguito dalla Polizia.

L'indagine è partita un mese fa, quando l'uomo si è presentato negli uffici della Questura di Viterbo per denunciare le angherie che da circa sei anni subiva da parte della sua compagna. Stando al suo racconto, dapprima si era tratto solo di insulti. Successivamente la donna è passata a calci, pugni e lanci di oggetti. L'uomo aveva anche tentato di ragionare con la donna, cercando di farle intraprendere un percorso per uscire dall'alcolismo. Una volta l'uomo è stato picchiato in terrazza, davanti agli occhi attoniti dei vicini.

L'ultimo episodio e la denuncia

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è avvenuta l'8 marzo scorso. In occasione della Festa della Donna l'uomo aveva regalato alla compagna un mazzo di mimose, non prima però di aver accompagnato la sorella a una visita. La donna, ubriaca come sempre, ha gettato le mimose nel camino e poi ha colpito a bastonate l'uomo. Spaventato, la vittima ha lasciato l'abitazione che condividevano e si è trasferito da un amico, per poi sporgere denuncia.