Picchiò e rapinò una turista spagnola a Termini: arrestato un ivoriano

Gli agenti del Commissariato Viminale hanno rintracciato e fermato l'uomo che domenica 23 aprile ha palpeggiato, picchiato e rapinato una turista spagnola a Termini: si tratta di un ivorano di 28 anni.

La rapina era avvenuta la mattina presto in via Marsala: dopo averla palpeggiata, l'ivoriano le aveva dato una spinta facendola cadere a terra e le aveva sfilato il cellulare e il portafoglio. Subito sono scattate le ricerche del colpevole.

Le indagini

Gli agenti sono risaliti a lui grazie ai video delle telecamere di sorveglianze della zona. Agli inquirenti ha detto di essere un senza fissa dimora. Tuttavia gli agenti hanno scoperto che l'uomo viveva in una stanza di un B&B della zona, in cui fra l'altro teneva anche dei vestiti, inclusi quelli che indossava il giorno della rapina. Senza contare che sono state trovate anche delle immagini scattate dall'uomo sui social. Per l'ivoriano è scattata la custodia cautelare in carcere.