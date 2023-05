Piccolo Cinema America, Carocci: “Ringrazio Gualtieri per il supporto”

Valerio Carocci, presidente della Fondazione Cinema Piccolo America, ringrazia il sindaco: “Siamo felici del sostegno del sindaco e di aver potuto annunciare oggi l’evento”.

Così Carocci nella presentazione della nona edizione “Cinema in Piazza” che si terrà dal 2 giungo al 16 luglio. “Si è ottenuto il risultato sperato - ha spiegato Carocci - la possibilità di organizzare la manifestazione, ma questo ha avuto un grande costo umano per noi perché non è più possibile mettere le realtà culturali e gli operatori culturali in queste condizioni, non è giusto che per organizzare un evento gratuito come ente non profit si debbano battere i pugni ma è l’unico metodo che ci hanno insegnato in questi 11 anni. Ogni volta che ci è stato promesso qualcosa le tempistiche non sono state mantenute, le tempistiche che gli amministratori non comprendono rispetto a quelle della città e delle organizzazioni culturali. Ci avete chiesto di farlo e vi siete impegnati a darci un contributo, bisogna mantenere la parola data”.