Roma, la vita e l'arte di Pino Settanni firmata da Istituto Luce e Marsilio

La vita e l'arte di Pino Settanni firmata da Istituto Luce e Marsilio Editore

L'Istituto Luce e la casa editrice Marsilio hanno dato vita a un'opera che celebra l'arte e la vita di un fotografo indimenticabile: Pino Settanni. Il sogno infinito. Scritto dalla giornalista Lorella Di Biase e da Monique Gregory Settanni, moglie dell'artista, questo libro offre un ritratto intimo e dettagliato di una figura centrale nel panorama culturale italiano del Novecento.

Una storia, un talento

Pino Settanni, originario di Taranto, lascia la sua città nel 1973 per inseguire il sogno di una vita dedicata alla fotografia. Con coraggio e determinazione, arriva a Roma senza contatti o risorse, ma con una visione chiara: diventare un artista riconosciuto. In pochi anni, grazie al suo talento e alla sua personalità carismatica, riesce a inserirsi nei circoli artistici più esclusivi della capitale, frequentati da attori, registi, pittori e critici di fama internazionale.

L'incontro che può cambiare una vita Monique Gregory

l suo incontro con Monique Gregory, gallerista francese e futura moglie, rappresenta un momento di svolta sia personale che professionale. Monique non solo diventa la sua più grande sostenitrice, ma gli apre anche le porte di un mondo elitario e affascinante. Nel cuore della Roma artistica, tra via Ripetta e piazza del Popolo, Settanni costruisce il suo stile inconfondibile, capace di combinare il rigore tecnico con una straordinaria sensibilità estetica.

Ogni scatto un'opera d'arte

La biografia racconta gli incontri e le collaborazioni che hanno segnato la carriera di Settanni: da Renato Guttuso, con cui instaurò un intenso sodalizio, a icone del cinema come Federico Fellini, Massimo Troisi e Monica Vitti. Ogni ritratto realizzato da Settanni cattura non solo l'aspetto esteriore, ma l'essenza profonda dei suoi soggetti, trasformando ogni scatto in un'opera d'arte.

Dicevano di lui Vittorio Sgarbi, Domenico De Masi ed Ennio Morricone.

Quello che rende questa biografia unica è la capacità delle autrici di intrecciare la storia personale di Settanni con il contesto culturale e storico dell'Italia di quegli anni. Lorella Di Biase, con il contributo prezioso di Monique Gregory, ricostruisce con passione e rigore la parabola artistica del fotografo. La Di Biase dimostra una straordinaria capacità di cogliere l’essenza di Pino Settanni, trasmettendo con empatia e precisione sia la grandezza del suo talento che le complessità del suo percorso personale e artistico., arricchendo il racconto con testimonianze di figure di spicco come Vittorio Sgarbi, Domenico De Masi ed Ennio Morricone.

Il libro non è solo un omaggio a un grande artista, ma anche una riflessione sul valore della fotografia come forma d'arte. Attraverso il suo obiettivo, Settanni ha saputo reinterpretare la realtà, ispirandosi ai grandi maestri della pittura come Caravaggio e Piero della Francesca. L'uso magistrale della luce e dei colori, la ricerca di composizioni perfette e la capacità di raccontare storie hanno reso le sue opere immortali.

La passione diventa un lascito

Pino Settanni. Il sogno infinito è un viaggio nella mente e nell'anima di un uomo che ha saputo trasformare la sua passione in un lascito culturale di inestimabile valore. Una lettura imperdibile per chiunque voglia comprendere il potere dell'arte di raccontare la vita e di lasciare un segno profondo nel tempo. Consigliamo vivamente questo volume non solo agli appassionati di fotografia, ma anche a chi cerca ispirazione attraverso le storie di chi ha saputo sognare in grande. Questo volume è molto più di una biografia: è un invito a riscoprire il potere dell'arte e il suo ruolo nel dare forma ai sogni.

Monique Gregory Settanni, Lorella Di Biase

Pino Settanni. Il sogno infinito

Una biografia – 248 pagine, 1° ed. 2022