Pinocchio sul banco degli imputati: musical-processo al burattino più famoso

Pinocchio, il burattino più famoso della letteratura italiana, finisce sul banco degli imputati con l'accusa di omicidio: questo accade nel musical-processo “Processo a Pinocchio” che andrà in scena al Teatro Spazio Roma.

Tutto comincia con l'omicidio di Pino Grillo, uno psicoterapeuta. A ucciderlo, con un martello, sarebbe stato Pino, il quale è stato visto accanto al corpo della vittima con un martello in mano. Nella stanza c'erano dei testimoni: la moglie chiacchierone, la sua amante vogliosa, il suo amante pieno di vizi e sua madre, estremamente invadente. Solo la vittima sa bene come sono andati in realtà i fatti, ma non può dir nulla per segreto professionale. Per arrivare alla verità non resta che seguire un percorso psicanalitico di gruppo, condotto dalla vittima stessa.

Il musical è stato scritto da Andrea Palotto e Marco Spatuzzi, e sarà diretto da Christian Ruiz. Nel cast ci saranno Davide Nebbia, Francesco Boschiazzo, Alessandra Galdi, Michele Perrotta, Francesca Petrolo, Rachele Savinelli. Lo spettacolo andrà in scena il 12 e 13 maggio alle ore 21, mentre domenica 14 maggio alle 18.