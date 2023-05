Più sani e più belli di madre in figlia: Angelica Amodei: “La salute nel bicch

Tale madre, tale figlia. Sempre più simili e più unite. Ora anche nel lavoro. Se la madre per tutta la vita ci ha spiegato a suon di programmi tv, libri e articoli, come essere “più sani e più belli” grazie ad uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta, adesso la figlia ci consiglia cosa bere, a parte i due canonici litri di acqua al giorno, per essere sempre pimpanti e smart.

Sì, ci racconta cosa sorseggiare quotidianamente per idratarci, drenare, dimagrire e, perché no, coccolarci con sorsi di benessere prendendoci cura di noi stessi. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando? Ovviamente di Rosanna Lambertucci e della bella figlia Angelica Amodei. Sempre più sulle orme della stranota genitrice, di cui spesso si vede come una sorta di clone, la 47enne Angelica ha dato alle stampe il nuovo libro “La salute nel bicchiere” (Sonzogno, 16 euro), che raccoglie oltre 100 rimedi naturali e gustosi da preparare tra tisane, decotti, succhi, acque aromatizzate e smoothie, quei salutari bibitoni che mixano frutta e verdura di stagione tanto in voga in America.

Il ricettario viene dal dna di mamma Rosanna Lambertucci

L’utilissimo ricettario, che ha ovviamente dedicato a sua madre Rosanna (“Il mio faro, sempre”) e a sua figlia di 10 anni Carolina (“Amore infinito della mia vita”), arriva dopo il successo di “Sorsi di benessere”, ricettine provate e scritte durante il lockdown e pubblicate in versione e-book, sempre con la consulenza di 9 esperti del ramo. Inutile rammentare che Angelica è una giornalista esperta di salute e alimentazione che dopo avere lavorato 17 anni al settimanale “Gente” ora dirige il magazine “Sani e belli”. Ma è anche una food influencer molto seguita sui social dove dispensa consigli, ricette e pillole per stare bene, in collaborazione con nutrizionisti e fitoterapeuti. Non solo, adesso fa coppia fissa con l’illustre mammà anche in tv: le due “guru” del benessere psicofisico insieme conducono “In gran forma”, tutte le sere alle 21 sul canale Alma Tv. E mostrano grande affiatamento. Cosa volere di più? Anche perché la Lambertucci, innamoratissima, ha appena annunciato le nozze, il 7 luglio a Roma, con il compagno Mario Di Cosmo, dopo 8 anni di amore. “E sì, mi ha fregata sul tempo”, scherza Angelica, che convive da 20 anni con il bel Claudio, padre della figlia e anche lei sta pensando al matrimonio. Ma sembra non avere fretta.

A Palazzo Brancaccio il cocktail di ghiottonerie salutari

Neanche a dirlo, le due hanno presentato insieme il nuovo lavoro di Angelica, tra i velluti, gli specchi e gli arazzi di Palazzo Brancaccio. Affollatissima serata, con molti amici e follower della giornalista, oltre 200 persone, accolte da un raffinato cocktail a base di ghiottonerie salutari.

A moderare l’incontro, la rossa regina di TV2000 Paola Saluzzi (“La prima che ha creduto in me”, dice Angelica). La parola è passata ben presto agli esperti convocati, a partire da Giovanni Scapagnini, professore Ordinario di Nutrizione Clinica ed esperto di nutraceutica (il cibo che ci cura come un farmaco), figlio del grande e compianto Umberto Scapagnini, medico di Berlusconi di cui disse “tecnicamente è quasi immortale grazie alle mie cure antiaging” e poi deputato del Pdl.

Interessante l’intervento della sessuologa e psicoterapeuta Marinella Cozzolino che ha parlato delle coccole da bere, quella voglia di cose dolci che tanto adoriamo perché ci riportano con la mente al latte materno, alla donna che si prendeva cura di noi. “Qualsiasi alimento zuccherato equivale a un bacio, un abbraccio, un momento d’amore”, afferma la Cozzolino. La parola è poi andata alle dottoresse Manuela Carrera e Maddalena Piro e ai prof. Giovanni Leonetti e Francesco Pignataro, tutti intervistati nel tomo.

Il viaggo all'interno del corpo

Insomma, Angelica Amodei ci porta in un viaggio nel nostro corpo, dall’intestino al fegato, dal sistema cardiocircolatorio alla pelle, e suggerisce preparazioni mirate, sfiziose e benefiche, spiegando anche come la natura può venirci in aiuto grazie alle virtù di frutta, verdura, spezie e radici. Sarà facile scoprire come depurarsi con una bevanda allo zenzero, come avere una pelle più liscia grazie all’acqua funzionale alla pesca, come preparare elisir antistress e antiage per combattere i segni dell’invecchiamento o per avere capelli forti e splendenti. Ma anche come soddisfare il palato assaporando un fresco gelatino cocco, frutti di bosco e cioccolato o come scaldarsi con una tisana cacao e nocciole. “Perché prendersi cura di se stessi può essere facile come bere un bicchier d’acqua. E per vivere bene e a lungo bisogna essere sempre idratati nel modo giusto”, giura Angelica.

Nel parterre ad ascoltare in religioso silenzio ecco anche Tiberio Timperi e i suoi occhi di ghiaccio, Marina La Rosa con l’amico giornalista Alessio Poeta, la biondina inviata di “Top- Tutto quanto fa tendenza” su Raidue Bianca Luna Santoro, l’hair stylist delle dive Roberto Carminati con la moglie Francesca Mura, il modaiolo Eduardo Tasca. E poi ecco Caterina Balivo, spolverino rosa come i mocassini bassi di Gucci, arrivata in motorino come quando era pischella e lavorava in teatro con Marco Falaguasta. Caterina, dopo la consueta Storia per Instagram, ha acquistato subito due libri, uno per lei e uno per la “temuta” e adorata suocera Mirella Brera (a cui dà del lei per rispetto ma che compare spesso sui suoi social), che il giorno dopo festeggiava i 65 anni di matrimonio con suo marito.