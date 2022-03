Pmi a Roma e nel Lazio, dalla Regione arrivano 15 milioni per fare rete

La Regione Lazio mette a disposizione delle imprese un bando da 15 milioni per le piccole e medie imprese con un obiettivo: spingerle a fare rete.

Creare rete per far ripartire il lavoro a Roma e nel Lazio. Con questo obiettivo è stato presentato il bando, voluto dal presidente Nicola Zingaretti, "Le strade del commercio" che darà un nuovo slancio alle imprese del territorio. Grazie ai 15 milioni di euro finanziati le attività commerciali potranno fare rete fra di loro per aumentare e rilanciare la competitività delle imprese.

Obiettivo del bando: favorire l'aggregazione

Le Reti consistono nell’aggregazione di attività economiche su strada, costituite con l’obiettivo di potenziarne la competitività e di renderle contestualmente volano per uno sviluppo territoriale sostenibile, nonché elemento di coesione e riconoscimento per la Comunità e per i visitatori e utenti esterni. A presentare il bando il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti insieme all'assessora alle attività produttive di Roma Capitale e all’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione Paolo Orneli.

Zingaretti: "Le pmi necessitano di sostegno"

Il sostegno richiesto dalle imprese, in crisi per il Covid e ora anche per la pandemia, nel Lazio passa per un bando che vuole creare comunità e, secondo il presidente Zingaretti, anche sostegno. Il presidente per sottolineare questa volontà punta sul bando, giunto alla seconda edizione: "Con questa seconda edizione del bando ‘Le Strade del Commercio’ vogliamo dar un nuovo slancio allo sviluppo e alla competitività delle imprese del territorio. Micro, piccole e medie aziende rappresentano il fondamento dell’economia laziale, da queste realtà dipendono tante famiglie che mai come adesso hanno bisogno di sostegno. Giocano un ruolo molto importante i Comuni, i migliori conoscitori del territorio capaci di essere straordinari aggregatori. Apriamo un nuovo capitolo - conclude Zingaretti - in cui dai luoghi del Lazio nascono progetti condivisi per il bene di tutta la comunità”.

Distribuzione dei fondi

Il finanziamento massimo erogabile per ciascun programma di Rete è pari a 100mila euro, che verrà suddiviso in tre acconti rispettivamente del 30% il primo, del 60% il secondo che sarà concesso dietro rendicontazione intermedia delle spese sostenute e del 10% a saldo con rendicontazione delle spese complessive.