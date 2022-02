Pnrr e fondi per le metro a Roma, Meleo: "Tutto merito della Raggi"

di Linda Meleo

Apprendiamo con soddisfazione che il ministro Giovannini ha voluto finanziare un progetto su cui l'amministrazione Raggi ha lavorato molto, redigendolo e richiedendo i finanziamenti al MIMS, consapevoli di quanto questo tracciato fosse importante per il Giubileo del 2025. Siamo contenti che il lavoro lasciato abbia trovato prosecuzione e che ora abbia ottenuto il finanziamento integrale.

Ricordo peraltro che è stata proprio la scorsa amministrazione a richiedere la possibilità, poi accordata, di avere un commissario per realizzare l'opera.

Lavori sulle metro grazie ai progetti di Raggi

E' importante poi proseguire sul fronte delle manutenzioni delle linee A e B della metro. A breve partiranno importanti lavori su queste due linee, grazie ai progetti realizzati in epoca Raggi che hanno poi ottenuto i finanziamenti dal Ministero, pari a 425 milioni di euro. Abbiamo lanciato le gare tra il 2020 e il 2021 e ora, con le imprese vincitrici, potranno iniziare i lavori. Una risposta forte che abbiamo voluto dare dopo anni di totale disinteresse da parte della politica sulle attività di manutenzione.

"Patanè smetta di appropriarsi di opere nostre e non cancelli la funivia a Casalotti"

Ricordo quindi all'assessore Patanè, che ancora oggi sostiene che è solo grazie a lui che queste attività sono iniziate, di essere onesto e di ammettere il lavoro fatto negli anni precedenti. Nel 2016 non c'erano progetti di alcun genere, nessuna nuova opera per la mobilità e zero progetti per la manutenzione delle infrastrutture, oltre a nessun grande finanziamento disponibile. Ci siamo messi al lavoro per rimediare ad anni di nulla e di accumulo drammatico di debito manutentivo delle nostre infrastrutture per i trasporti. Patanè riconosca quanto fatto anziché polemizzare inutilmente sui giornali e porti velocemente avanti tutto il lavoro lasciato. Ultimo suggerimento all'assessore: cominci anche a programmare nuove opere con 'marchio Gualtieri, oltre che a rivendersi quelle lasciate dall'amministrazione Raggi e, soprattutto, smetta di divertirsi a cancellare opere già finanziate come la funivia Battistini-Casalotti, condannando un intero quadrante ad almeno altri 20 anni di caos e traffico".