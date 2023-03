Pnrr Roma, Santori, Lega: “I progetti sono fermi”. Caudo: “Non sei aggiornato”

Nuovo scontro tra maggioranza e opposizione in Campidoglio: questa volta il tema è quello del Pnrr e della sua attuazione. Il capogruppo della Lega Santori dice che “i progetti sono fermi”. Il presidente per la Commissione Speciale per il Pnrr risponde: “Santori ha informazioni poco aggiornate”.

Sull'attuazione dei progetti del Pnrr, il capogruppo della Lega ha presentato un'interrogazione urgente. “I dati sul Pnrr sono allarmanti - ha scritto il consigliere in una nota - il piano a Roma è praticamente fermo. Ennesimo disastro targato Pd”.

Secondo i dati riportati da Santori, di tutte le 2334 opere previste per il Pnrr a Roma, solo per 377 (il 16%) è partito l'iter procedurale, le gare sono partite nel 15% dei casi, le aggiudicazioni sono appena 31 e i cantieri aperti attualmente sono l'8%. “Il Campidoglio tace - conclude Santori - ma la Lega vuole sapere se chi governa Roma è consapevole di questa incredibile situazione e che cosa intende fare per garantire il compimento degli interventi in calendario e il rispetto del Piano”.

Caudo, Roma Futura: “L’importante è sapere che cosa si sta cercando e dove”.

Non si è fatta attendere la risposta del presidente della Commissione speciale per il Pnrr che ha accusato Santori di possedere informazioni poco aggiornate. “Cosa fa la commissione si può leggere nel rapporto semestrale - dice Giovanni Caudo di Roma Futura, il presidente della commissione - il Comune di Roma è fermo solo in 23 progetti sul sociale che riguardano i senza fissa dimora, perché il Governo Meloni non ha ancora firmato le convenzioni con i comuni”.

“Roma - prosegue Caudo - è il Comune che ha presentato più progetti finanziabili: 1,1 miliardi per il 2022 e 1,4 complessivi. il consigliere leghista scoprirà che l’attuazione dei progetti e l’avvio dei cantieri è scadenzato a partire da quest’anno, ma anche nel 2024 e nel 2025, a seconda della tipologia e della rilevanza dei progetti. Intanto nei primi mesi del 2023 è stata fatta l’aggiudicazione degli appalti di tutti i progetti dei Programmi Urbani Integrati di Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà che da soli ammontano a circa 180 milioni di euro”.