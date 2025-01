Poker shopping: acquisti a scatola chiusa: dal 14 gennaio a Roma prove di delirio con King Colis

Per la prima volta in Italia, da martedì 14 gennaio a domenica 19 gennaio, il centro commerciale Romaest ospita il pop-up store di King Colis per far vivere un’esperienza di shopping unica nella Città Eterna: una blind sale, una vendita alla cieca, di pacchi smarriti.

La startup francese King Colis si occupa infatti di acquistare e recuperare i pacchi spediti dagli e-commerce non reclamati per poi rivenderli a prezzi super vantaggiosi sul sito e nei loro pop-up store. In questo modo, si evitano gli sprechi e viene data ai pacchi smarriti una nuova vita, promuovendo un approccio eco-responsabile che incoraggia l'economia circolare e contribuisce a ridurre l'impronta di carbonio causata dai rifiuti. La cosa più divertente? Nessuno conosce il contenuto del pacco fino al momento dell’acquisto, per un effetto sorpresa garantito.

Si acquista senza sapere cosa contiene la scatola

I visitatori del pop-up store King Colis potranno scegliere tra 10 tonnellate di pacchi provenienti da tutta Europa dal contenuto misterioso, acquistarli “a peso” e scoprire tutti i tesori nascosti al loro interno, fino ad esaurimento scorte.

E' come una caccia al tesoro

Tra i possibili articoli, prodotti high tech, abbigliamento di marca, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi: una vera e propria caccia al tesoro per accedere a beni di valore a prezzi competitivi e vantaggiosi.





Come funziona la vendita? I clienti hanno 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell’acquisto.I pacchi sono venduti a peso: il prezzo per 100 g di pacchi smarriti 'standard è di 1,99 euro; il prezzo per 100 g di pacchi “Amazon” è di 2,79 euro.

Da dove provengono i pacchi smarriti? Ogni anno in Europa milioni di pacchi ordinati online vengono smarriti per vari motivi, spesso a causa di informazioni errate sull’indirizzo. In passato, una volta rimborsati i destinatari, questi pacchi non consegnati venivano distrutti dalle piattaforme responsabili della spedizione.

Ma con King Colis gli sprechi sono solo un lontano ricordo. La start-up francese ha deciso di riacquistare tutti i pacchi smarriti dall'e-commerce e di rivenderli sul proprio sito web o nei pop-up store, in occasione di eventi temporanei nei principali centri commerciali europei. Un progetto realizzato in un'ottica eco-responsabile che incoraggia l'economia circolare e contribuisce a ridurre l’impatto ambientale causato dalla produzione di rifiuti.