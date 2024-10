Politica, cultura, attualità senza filtri: Spin Doctor e Overtime, gli appuntamenti di GiornaleRadio di Luigi Crespi e Fabio Carosi

Il programma “Spin Doctor”, condotto da Luigi Crespi e Fabio Carosi, torna venerdì 25 ottobre su Giornale Radio con una puntata ricca di ospiti e argomenti di grande attualità. Dalle 13 alle 15, gli ascoltatori saranno accompagnati attraverso sei segmenti, ciascuno con un focus diverso ma collegato dai temi centrali della politica, della comunicazione e della cultura contemporanea.

La prima parte sarà dedicata a una riflessione su un tema di vecchia data ma mai del tutto dimenticato: “Esiste ancora il comunismo reale in Italia?”, con Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, a rispondere a questa domanda. Seguirà un segmento dal titolo provocatorio “Lei è un fottutissimo genio”, con Massimo Corsaro, politico ed ex deputato, che offrirà un approfondimento su personalità di rilievo nella scena politica odierna.

Uno sguardo sulle elezioni Usa

La terza parte è dedicata agli sviluppi internazionali: a meno di due settimane dalle elezioni presidenziali statunitensi, il giornalista Marco De Freo fornirà un’analisi su chi potrà prevalere nella corsa alla Casa Bianca.

Il ringhio dell'opposizione a Meloni e il dissing

Nella quarta parte, la deputata di Sinistra Italiana Elisabetta Piccolotti affronterà “Il ringhio dell’opposizione”, offrendo uno spaccato sulla sua visione politica e le dinamiche interne al Parlamento. In seguito, Luigi Crespi e Fabio Carosi racconteranno “La storia del ‘Dissing’”, un’analisi sugli scontri dialettici che caratterizzano la politica e la comunicazione odierna.

Pacitto e i trend sui social

Nella quinta parte, Helene Pacitto, esperta di comunicazione digitale integrata, presenterà “La settimana digitale”, un segmento dedicato alle nuove tendenze del mondo digitale e alle migliori pratiche per le aziende e i professionisti. Infine, nella sesta e ultima parte, Alex Mangiacasale, direttore del ristorante Da Berti, offrirà “I consigli del weekend”, suggerendo destinazioni culinarie per il fine settimana.



L'overtime di sabato: dai sondaggi di Buttaroni alla "Pescivendola più bella d'Italia"

Non meno interessante sarà l’appuntamento di “Spin Doctor Overtime”, il format del sabato, in onda il 26 ottobre dalle 12 alle 13. Anche qui, Luigi Crespi e Fabio Carosi offriranno un’ora di approfondimento in tre segmenti: si parte con i sondaggi presentati da Carlo Buttaroni, presidente di Tecnè, seguito dalla rubrica “Top&Flop” in cui Donna Carmela, conosciuta come “la pescivendola più bella d’Italia”, esaminerà le migliori e peggiori campagne di comunicazione in corso. Chiuderà la puntata il giornalista e conduttore Gabriele Cappi con “Il bello del weekend…cinema!”, un’anteprima delle uscite cinematografiche e dei consigli su cosa vedere nei giorni di riposo.



Per gli appassionati di comunicazione e politica

Questi appuntamenti settimanali, promettono di essere un mix di analisi politica, tendenze culturali e spunti per riflessioni sull’attualità, rendendo “Spin Doctor” e “Overtime” appuntamenti imperdibili per chi è appassionato di comunicazione e politica.