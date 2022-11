Poliziotto rapper canta il rap della legalità a Corviale: "Chiamatemi Revman"

Il poliziotto rapper Sebastiano Vitale, in arte Revman, si esibirà con il suo brano "San Michele il Poliziotto", davanti a ragazzi dei licei a Corviale.

L'Agente Scelto della Polizia Sebastiano Vitale è stato scelto come testimonial per questo evento. Sebastiano infatti è sì un poliziotto ma nel tempo libero è anche un rapper. Unendo il suo lavoro e la sua passione Sebastiano è riuscito a comporre dei testi che che trasmettono l'importanza della legalità e il lavoro che le forze dell'ordine svolgono per mantenerla. Il tutto parlando però un linguaggio più comprensibile per i giovani. Questo è ciò che "Revman" chiama "il rap della legalità"

Appuntamento a mercoledì 9

L'evento si svolgerà al Campo dei Miracoli nel quartiere di Corviale dalle 10 a mezzogiorno di mercoledì 9 novembre ed è organizzato dall'Assessorato regionale al Turismo, Enti locali, Sicurezza Urbana e Semplificazione. L'inziativa si inserisce nell'ambito della giornata della memoria per gli agenti delle forze di Polizia caduti nell'adempimento del proprio dovere.