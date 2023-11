Polpette avvelenate al Parco degli Acquedotti: scatta la caccia all'uomo

Allarme polpette avvelenate. I cartelli affissi in queste ore al Parco degli Acquedotti hanno messo in allarme i tanti proprietari di cani che portano i loro animali nell'area verde dell'Appio Claudio, a Roma. Un tam tam che tra gruppi social e comitati di zona sta diventando una vera psicosi.

Al punto che su un gruppo è stata anche messa la taglia sul presunto avvelenatore, con tanto di ronde e caccia all'uomo.

Il monitoraggio

Al momento non si registrano avvelenamenti ma il rischio c'è al punto che un bocconcino sospetto è stato consegnato alla Polizia locale di zona per accertamenti. Nel frattempo nell'area verde, specialmente in quella dedicata ai cani, sono stati affissi cartelli che allertano i proprietari degli animali sul possibile rischio.

Sui social

Più dura la risposta che arriva dai social e dai gruppi whatsapp di zona: c'è addirittura chi ha messo una taglia sul presunto avvelenatore e chi annuncia ronde anche notturne per stanare il responsabile. Non è la prima volta che il Parco degli Acquedotti, una delle zone più belle e frequentate dagli amanti degli animali, viene presa di mira da questi assassini.