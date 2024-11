Polvere di Cinque Stelle: il capogruppo della Civica Raggi molla i gruppi di whatsapp. De Santis si prepara al Gruppo Misto

Effetto Giuseppe Conte e contenzioso con Beppe Grillo, a Roma l'ex assessore della Giunta Raggi, eletto in Consiglio Comunale con la Civica che prendeva il nome dell'ex sindaca, esce dai gruppi di wap: “Non mi ritrovo più in questo corso”.

Già minata dal bassissimo profilo politico di Virginia Raggi, la pattuglia romana dei Cinque Stelle perde una pedina importante, vista la sua esperienza maturata in Campidoglio che così prepara passo dopo passo la sua uscita dal Movimento. Dopo wap, lo step successivo potrebbe essere quello di lasciar morire la Civica Raggi e confluire nel Gruppo Misto. E in molti sono pronti a scommettere su questa soluzione che porterebbe il ”tecnico” a mollare definitivamente il Movimento, nonostante un bacino elettorale significativo.

"Senza rancore, in bocca a lupo a tutti"

Scrive così De Santis le ragioni del suo “saluto”: Carissimi, esco dai gruppi. Non mi ritrovo in questo nuovo corso e registro, oramai da tempo, la mancanza di volontà nel valorizzare il progetto civico che rappresento. Senza rancore e con l'auspicio di poter in futuro collaborare. In bocca al lupo a tutti, Antonio".