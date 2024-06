Ponte di Nona, incendio pauroso: in azione i Canadair per domare le fiamme

Canadair, elicotteri e sei squadre dei Vigili del fuoco in azione a Ponte di Nona per domare un maxi incendio che dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno, sta creando il panico in tutto il quadrante est, compreso tra Casilina e Prenestina.

Una situazione difficile perché le fiamme si alimentano con il vento e le sterpaglie secche.

In azione

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile 11 pattuglie della polizia locale. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo partito dalle sterpaglie in un’area privata a ridossi di via Ponte di Nona. I vigili dei gruppi Torri, Spe e Gpit, hanno messo in sicurezza la zona chiudendo via Ponte di Nona da via Carlo Mosca a via Prenestina. Inevitabili le ripercussioni sul traffico locale.

Da dove è partito il rogo

Il rogo è partito in un’area agricola a ridosso dell’istituto agrario Emilio Sereni. L’incendio arriva a poche ore dal sopralluogo della commissione antimafia parlamentare, che questa mattina aveva visitato il quartiere dove lo scorso 24 maggio l’81enne Caterina Ciurleo era stata uccisa per errore da un proiettile vagante nel corso di una sparatoria.

Erba incolta, denunce inascoltate

Da settimane i residenti segnalano alle istituzioni di tagliare l’erba, alta più di un metro e mezzo, nelle aree pubbliche del quartiere. Oggi l’incendio di vaste dimensioni è esploso in un’area privata.

po