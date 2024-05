Ponza torna l'incubo crolli, giù un costone di Cala Fonte: tragedia evitata

A Ponza torna l’allarme crolli. Assestamenti del terreno stanno minando i costoni più famosi, generando crolli improvvisi e danni. L'ultimo è avvenuto questa mattina, martedì 21 maggio: una fetta di Cala Fonte è ha rischiato di colpire due bagnanti.

Un dramma sventato per poco: lì nel weekend ci sono centinaia di persone.

Cala Fonte

Il distacco di una parte consistente di parete rocciosa a Cala Fonte stava per trasformarsi in tragedia. “Siamo stati fortunati”, ha commentato il sindaco Franco Ambrosino che dopo il crollo ha transennato l’area interessata, meta ambita dai turisti durante l’estate. “Se il crollo fosse avvenuto tra un mese ha proseguito il primo cittadino – o nel fine settimana, probabilmente avrebbe fatto una strage”.

Tragedia evitata

Una tragedia evitata solo grazie alla fortuna. Due bagnanti sono riusciti a salvarsi perché al momento del crollo si trovavano in acqua a fare il bagno e sono riusciti ad evitare le rocce in caduta allontanandosi dalla riva.

La ricostruzione

L’intera area di Cala Fonte era stata oggetto di un massiccio intervento di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale con i fondi della Regione Lazio, dopo che nel 2017 si era verificato un crollo. Una variante era stata approvata nel 2020 a causa di un altro evento franoso. Quattro anni di chiusure, poi l’inizio dei lavori di consolidamento costati 370 mila euro, fino al luglio 2022 quando Cala Fonte è stata riaperta.

Tecnici all’opera

Saranno comunque i tecnici a stabilire l’entità del danno ma soprattutto la causa della frana, in un sopralluogo già programmato per questa mattina. Non è escluso che sarà chiamata anche la ditta che ha eseguito l’intervento completato appena due anni fa.