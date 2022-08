PostePay, la Polizia lancia l'allarme contro le truffe: “SMS falsi, segnalare”

La Polizia avverte i clienti PostePay sugli SMS truffa che arrivano dallo stesso numero di Poste: “Non inserite le credenziali e segnalate”.

A lanciare l'allarme è la Polizia su Twitter, dove in un post riporta gli esempi degli SMS truffa che potrebbero ricevere i clienti delle Poste. Il rischio è ricevere dei messaggi dallo stesso numero di Poste senza però aver compiuto delle operazioni o dei pagamenti, di fronte ai quali si invita di non rispondere e di non fornire credenziali o dati sensibili.