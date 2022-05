Pota gli alberi, foglorato sull'alta tensione. Altra morte bianca a Roma

Ennesima morte sul lavoro. La tragedia si è consumata questa mattina a Cave, in provincia di Roma, dove un operaio di 29 anni, dipendente di un'aditta, è morto folgorato nel corso dei lavori di potatura in un fondo privato.

Secondo quanto si apprende, il giovane, AntonioStazione, ha tranciato inavvertitamente i cavi dell'altatensione rimanendo folgorato. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Palestrina e i colleghi della stazione di Cave. In corso anche il sopralluogo da parte del personale dell'Ispettorato Prevenzione e Protezione Lavoro dell'ASL Roma 5. Informata anche l'autorita giudiziaria che ha disposto la traslazione della salma presso Policlinico Roma Tor Vergata per l'autopsia. Come atto obbligatorio, la Procura di Roma aprirà un fascicolo.

Operaio muore in ascensore del ministero degli Esteri. Seconda tragedia a Roma