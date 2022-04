Potere e sessualità senza taboo. Incontro con la psicologa Lola Lopez Mondéjar

Una tavola rotonda con un trio tutto al femminile per parlare di sessualità e potere. Un legame sempre più di attualità affrontato dalla scrittrice e psicologa spagnola Lola López Mondéjar, dalla scrittrice Caterina Varzi e dalla giornalista Rosa Polacco.

È il secondo appuntamento dell’evento “Tiempo presente y literatura” promosso dall’Istituto Cervantes di Roma che si terrà il 27 aprile alle ore 19 presso la Sala Dalì di Piazza Navona 91.

L'evento a Piazza Navona

Durante l’evento – ad accesso gratuito – il direttore dell’Istituto creato dal Governo spagnolo per promuovere la lingue e la cultura spagnola, Juan Carlos Reche Cala – presenterà le tre relatrici che si confronteranno indagando i temi legati ai rapporti di potere, alla libertà sessuale e alla banalizzazione del corpo. Dagli anni ‘60, l’occidente molto è cambiato nei discorsi sulla sessualità. Le nuove frontiere, i nuovi percorsi verso la pienezza, hanno forse oscurato la complessità del soggetto e i suoi lati dolorosi. La fine delle repressioni ha, in alcuni casi, lasciato il posto alla banalizzazione e alla dissociazione. Al corpo come merce e all’altro come oggetto, evidenziando il cambiamento di idee sulla dignità umana.

Chi sono le tre relatrice

Lola López Mondéjar è una psicologa clinica, psicoanalista e scrittrice spagnola, autrice di diversi racconti e romanzi. Come saggista ha pubblicato numerosi articoli su psicoanalisi e creatività, violenza di genere, adolescenza e sessualità, in libri e riviste specializzate. Per cinque anni ha collaborato con il quotidiano La Opinion de Murcia con una rubrica settimanale di giornalismo letterario.

Caterina Varzi nasce come giurista. Appassionata dello studio e della ricerca scientifica ha approfondito problematiche di tipo psicoanalitico. Dall’incontro con il regista Tinto Brass è nato un profondo sodalizio, anche umano, che la porta a lavorare nel settore cinematografico. Dai soggetti e sceneggiature di film alla pubblicazione di diversi saggi e volumi, tra i quali il recente “Una passione libera” per Marsilio.

Rosa Polacco conduce su Radio 3 la trasmissione "Tutta la città ne parla”, che ospita la rubrica La piazza, dedicata ai social e all'interazione con gli ascoltatori. È a Radio Rai dal 2000, dove in precedenza ha lavorato nella trasmissione Fahrenheit, sempre su Radio 3. Collabora con diversi festival letterari ed è tra i curatori di Libri Come - Festa del Libro e della Lettura.