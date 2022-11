Povera Roma, il confronto organizzato da Futura sulla povertà in città

Roma Futura terrà un confronto pubblico sul tema della povertà in aumento a Roma, con il contributo di personalità politiche cittadine e associazioni.

La povertà a Roma è in aumento. I dati della Caritas sono allarmanti. Il 23,6% degli abitanti della città ha un reddito inferiore ai 15mila euro annui. Di questi, il 10 % vive in uno stato di deprivazione materiale, il 14,1% è a rischio povertà e il 6 % fatica ad arrivare a fine mese. È proprio per parlare di questa situazione che Roma Futura ha organizzato l'incontro “Povera Roma”.

L'evento avrà luogo giovedì 24 a partire dalle 17, presso la sede dell'Arci Nazionale, a Via dei Monti di Pietralata.

Chi interverrà

All'evento parteciperanno Gianluigi Bardini, consigliere di Roma Futura del Municipio IV, Marta Bonafoni, consigliera regionale per la Lista Civica Zingaretti, Nella Converti, consigliera del PD nell'Assemblea Capitolina, Barbara Funari, Assessora alle Politiche Sociali di Roma, Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola di Roma, Alfonso Rago, consigliere del Municipio XV di Roma Futura e il Presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti.

Oltre ai politici, saranno presenti anche rappresentati di alcune associazioni: Anna Maria Bianchi di Carte in Regola, Alberto Campailla di Nonna Roma, Vittorio Cogliati Dezza del Forum Disuguaglianze e Diversità, Francesca Danese del Forum del Terzo Settore del Lazio, Sandro Libianchi dell'associazione Co.n.o.s.c.i. e Alessandro Radicchi di Binario di Binario 95.

L'evento sarà concluso con l'intervento del Presidente del Gruppo Roma Futura in Assemblea Capitolina Giovanni Caudo e sarà coordinato dalla consigliera Tiziana Bolghini.