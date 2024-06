Poveri anziani, aumentano gli accessi alla Caritas: "Il 60% ha i figli"

Sempre più anziani chiedono aiuti agli sportelli Caritas. Lo attesta il nuovo Rapporto Caritas sulla povertà in Italia presentato oggi a Roma.

Caritas ha tracciato anche l’identikit.

Chi si rivolge alla Caritas

Si tratta di donne (54%) e uomini (46%); di cittadinanza italiana (71,5%); per lo più concentrati nella fascia 65-75 (76,1%); uno su quattro è vedova/o; il 60,2% ha figli; il 72% non convive con il partner; una persona su due vive sola (46%); pensionati (50,3%), ma anche persone in cerca di un impiego (26,1%), quindi persone che saranno in difficoltà anche rispetto al proprio futuro pensionistico; solo il 17,1% può contare su una casa di proprietà. Più alto della media è il peso dei poveri cronici (35,5%);un anziano su cinque (il 20,5%) manifesta vulnerabilità sanitarie; domandano per lo più beni e servizi alimentari e materiali e aiuti nel pagamento di bollette/utenze e affitti.