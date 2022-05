Prati, arriva The Wine district: un viaggio tra il vino e le arti visive

Un viaggio con il succo di Bacco attraverso una forte connessione con le arti. È The Wine district, l'evento promosso dall'Istituto europeo di design, che si terrà sabato 7 maggio presso il Micro arti visive, dove convergono diverse forme di espressività e spazio in movimento. A pochi passi dal Tevere, ne quartiere di Prati.

I partecipanti potranno degustare i prodotti dei vignaioli del Lazio e informarsi su tutti i procedimenti che costituiscono il difficile viaggio che porta alla creazione del vino. Dalla legatura, alla potatura, fino ad arrivare alla vendemmia e all'imbottigliamento.

Il percorso di The Wine district

Attraverso un percorso di degustazione e incontro con cantine e vignaioli laziali, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire la produzione vinicola d'eccellenza del territorio regionale, apprendere le diverse tecniche di lavorazione e approfondire la conoscenza dei luoghi in cui nascono i vini delle aziende, selezionate per l'occasione tra quelle che seguono un approccio sostenibile e rispettoso nei confronti della terra, ricorrendo a pratiche di cantina altrettanto rispettose che non sconfessino quanto realizzato in vigna.

Le cantine del Lazio ospiti all'evento

Le cantine selezionate per questa prima edizione sono: Azienda Agricola I Chicchi di Ardea (RM), Merumalia di Frascati (RM), Poggio Bbaranèllo - Vignaioli Controvento di Silvia Pragliola e Lisa Gentili di Montefiascone (VT), Palazzo Tronconi di Arce (FR), Azienda Biosostenibile Trebotti di Castiglione in Teverina (VT), Piana dei Castelli e Deanike di Velletri (RM). Le circa trenta etichette in degustazione accompagneranno gli assaggi di preparazioni gastronomiche con i pregiati tartufi di Love Truffles - La Rustichella di San Cesareo, la gustosa pizza del ristorante pizzeria I Fratelli di Roma e i dolci realizzati a partire da ingredienti di origine italiana di prima qualità dalla pasticceria artigianale Il Cestino di Cappuccetto Rosso di Monte Porzio Catone.

Sarà possibile partecipare solo su invito e previa registrazione sul sito www.thewinedistrict.it fino ad esaurimento posti.