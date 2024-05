Prati, prima il sesso e poi il furto: 75enne derubato dall'amica di chat

Cercava compagnia, voleva conoscere una donna, trascorrere del tempo con lei. E così si è iscritto a un sito di incontri e chat dopo chat, tra una chiacchiera e l’altra, ha conosciuto una donna. Pensava di aver trovato quella giusta, ma si sbagliava.

Dall’altra parte del computer una ladra, che ha approfittato della situazione e ha derubato l’uomo, un 75enne romano.

Prima i giochi in chat

Prima lo scambio di battute in chat, su uno dei tanti siti d’incontri che ci sono in rete, poi l’appuntamento per conoscersi di persona. Tutto sembrava perfetto e lui, un uomo di 75 anni, non immaginava certo che la beffa ci sarebbe stata.

Il trucco della bimba

La donna si è presentata con un'amica e una bambina di 7 anni. Dopo la prestazione avrebbe finto di sentirsi male e ha chiesto all'amica di portarla in ospedale.

La scoperta del furto

Solo quando sono andate via l'uomo si è accorto che da un cassetto mancavano gioielli del valore di circa 20mila euro. Sulla vicenda indaga la polizia. Al vaglio le telecamere.