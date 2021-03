Predatori di Rolex in trasferta da Napoli a Roma: arrestati in tre

Avevano portato a termine tre rapine a febbraio, ottobre e novembre del 2020. Il bottino erano sempre e soltanto Rolex, le vittime venivano braccate in diversi quartieri di Roma, in particolare Salario-Parioli, Aurelio e Monteverde. A scoprire e arrestare tre uomini di Napoli in trasferta nella Capitale sono stati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma, in collaborazione con i colleghi del capolouogo campano.

I trucchetti per sfilare i costosi orologi e darsela a gambe erano sperimentati: nel febbraio dell'anno scorso, ai Parioli, due di loro hanno spostato lo specchietto della macchina di un uomo in coda, portandogli via il Rolex da 30mila euro quando quest'ultimo ha tirato fuori il braccio per aggiustarlo.

Nelle due rapine andate in scena a ottobre e novembre, invece, un uomo insieme ad altri complici, dopo aver selezionato la vittima in auto, la seguiva per aggredirla alle spalle appena scesa dall'automobile. Al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma - Gruppo Reati contro il Patrimonio, sono stati eseguiti i provvedimenti di custodia cautelare in carcere a carico dei 3 rapinatori partenopei, portati nella Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, mentre sono in corso ulteriori indagini per individuare i complici.