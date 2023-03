Premiata azienda agricola: qui si produce marijuana di qualità

I Carabinieri hanno scoperto un'azienda agricola con una produzione particolare: marijuana di qualità. Nell'azienda i militari hanno scoperto una vera e propria piantagione con più di 50 piante, nascoste in un capannone. Il titolare è finito agli arresti domiciliari.

A seguito delle attività investigative i militari hanno fatto irruzione nell'azienda agricola per fare dei controlli. I Carabinieri della Stazione di Sacrofano, un comune di 7000 abitanti a sud est di Roma, hanno trovato un capannone in cui il titolare, un uomo di 56 anni del posto, aveva allestito una vera propria serra per la coltivazione e successiva lavorazione della marijuana. Nel capannone i militari hanno rinvenuto 40 kg di infiorescenze secche di marijuana e 2,5 kg di piante essiccate. Inoltre sono state ritrovate 50 piante di marijuana alte tra i 15 e i 40 cm, dunque in varie fasi di crescita.

Il materiale è stato sequestrato e per il titolare sono scattati gli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato del reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.