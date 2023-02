Premio Biagio Agnes: da Fiorello a Roberta Metsola, ecco i vincitori del 2023

Sono stati annunciati i vincitori di quest'anno del Premio Biagio Agnes: saranno premiati importanti esponenti del mondo del giornalismo, della cultura e anche dell'intrattenimento. Tra i premiati figurano personalità come Fiorello, Sabino Cassese, Roberta Metsola e Pupi Avati.

Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo che ha vinto il premio Istituzioni Europee, in quanto più giovane donna a presiedere il Parlamento Europeo, aprirà la cerimonia di premiazione in piazza del Campidoglio, il 23 giugno.

I premiati

I vincitori del sono stati divisi in 12 categorie. Per la categoria Carta Stampata è stata premiata Francesca Paci, giornalista de La Stampa. Paci è stata premiata per il suo impegno nel raccontare la lotta delle donne iraniane contro il regime degli Ayatollah. Il premio Reporter di Guerra è stato invece conferito a Stefania Battistini, cronista del Tg1, e a Lorenzo Cremonesi, del Corriere. Entrambi premiati per il modo in cui hanno raccontato la guerra in Ucraina, nonostante il pericolo a cui si sono esposti nelle zone interessate.

Il premio Divulgazione Scientifica è stato attribuito invece a Margherita De Bac, giornalista del Corriere della Sera, per il modo in cui ogni giorno riesce a rendere la scienza comprensibile anche per i non addetti.

Fiorello ha vinto il premio Televisione, per il successo raccolto dal suo programma “Viva Rai 2”. Restando in televisione, Lucio Pellegrini e Andrea Jublin hanno vinto il premio Fiction, grazie alla serie “Il nostro generale”. Il regista Pupi Avati ha vinto invece il premio Cinema, per il suo nuovo film “Dante”.

Michele Suozzo e Enrico Stinchelli si sono invece aggiudicati il premio per la Radio, grazie al format di successo “Voci in Barcaccia. Largo ai giovani!” che i due hanno portato su Radio 3 e che permette ai giovani di manifestare le loro doti canore.

Vince il premio Saggista e Scrittore il giurista Sabino Cassese, grazie alla sua ultima opera: “Amministrare la nazione. La crisi della burocrazia e i suoi rimedi”.

I nuovi linguaggi

La giuria, diretta da Gianni Letta e composta fra gli altri da Carlo Fuortes, Paolo Liguori, Marcello Sorgi e dal Monsignor Edoardo Viganò, ha designato i vincitori tenendo conto anche dei nuovi linguaggi espressivi, come i podcast e i social.

E quindi, per la categoria Generazione Streaming, il premio è stato vinto da di Carmine Elia, Milena Cocozza, Ivan Silvestrini, grazie alla loro serie su RaiPlay “Mare Fuori”, un grande successo con più di 80 milioni di visualizzazioni. Cecilia Sala ha vinto invece il premio Generazione Podcast, per il modo in cui ogni giorno racconta un pezzo di mondo nelle sue “Stories”. Il premio Generazione Digitale è stato invece attribuito a Silvia Boccardi.