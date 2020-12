Roma

Martedì, 15 dicembre 2020 - 16:05:00 Prende a pugni una donna. In casa droga e una pistola finta: arrestato A finire in manette un romeno di 31 anni, arrestato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale

Ha colpito con tre pugni in testa una donna in strada per rubarle il portafogli ma, rintracciato poco dopo dai poliziotti grazie alla descrizione accurata fornita dalla vittima, è stato rintracciato direttamente in casa. Qui gli sono stati trovati 3 grammi di hashish, 116 grammi di marijuana e la replica di una pistola con 55 cartucce a salve e un caricatore. È successo domenica scorsa nel quartiere Casilino. L'uomo, un romeno di 31 anni, è stato arrestato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e denunciato per tentata rapina e lesioni personali, mentre la vittima se la caverà con 4 giorni di prognosi.