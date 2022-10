Prende fuoco la cucina e l'appartamento va in fiamme: paura per un 29enne

Le urla di terrore del 29enne e le fiamme in casa: notte di paura in zona Romanina.

È successo in via Fuscaldo, dove la cucina dell'appartamento di uno studente universitario ha preso fuoco costringendo il 29enne a rifugiarsi sul balcone. Il ragazzo, rimasto senza sensi dopo le urla di terrore, è stato salvato dall'intervento dei carabinieri che hanno sfondato la porta insieme ai vigili del fuoco. L'incendio nella cucina, che non ha coinvolto gli altri appartamenti del condominio con i residenti che sono scesi in strada, è stato spento dai pompieri e non si esclude che possa essersi trattato di un corto circuito.