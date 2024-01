Prende il telefono alla mamma e compra 4000 euro in giocattoli su Amazon

Una bambnina di 9 anni apre l'App di Amazon è fa acquisti per 4000 euro in giocattoli. E' accaduto a Roma, nel quartiere della Balduina. Un caso che ha visto andare in rosso il conto corrente della madre della piccola.

Il telefono per i genitori sta diventando la nuova baby sitter. La capacità dei bambini di interagire con le tecnologie è fortissima.

Binomio tremendo

Un binomio che ha portato alla terribile disavventura on line per Sabrina, una mamma di quelle supersprint: la sua piccola di 9 anni, tra un video Youtube e un Tic Tok, ha aperto l'app di Amazon ed ha ordinato circa 4000 euro di giocattoli. Nel giro di una settimana sono arrivati pacchi di giocattoli a raffica.

Il paese dei balocchi

Dalla casa dei sogni di barbie a una trentina di bambole Lol, passando per un videogame portatile, trucchi, passeggini e persino otto bambolotti Cicciobello. Un sogno per la piccola hacker che è diventato un incubo nel giro di poche consegne. La madre, infatti, insospettita dai tanti pacchi arrivati a casa ha deciso di controllare l'App e ha scoperto tutto. Facile immaginare le urla verso la piccola Gaia (il nome è di fantasia) che, candidamente, ha ammesso tutto: "Tra un mese è il mio compleanno, ho scelto qualche regalo da me", la giustificazione della piccola peste.

Segnalato l'errato acquisto

Subito è scattata la segnalazione ad Amazon che, capito il problema, ha annullato gli ordini per la signora Sabrina. Ma l'intelligenza artificiale e qualche spy di Google devono averci messo lo zampino: da qualche giorno sul telefono della mamma di Gaia continuano ad arrivare sponsorizzazioni di libri e manuali sull'educazione dei figli. Un consiglio multimediale che andrebbe preso alla lettera.