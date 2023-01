Prende la moglie a bastonate: arrestato dopo anni di percosse mai denunciate.

Un uomo di 66 anni ha picchiato la moglie, colpendola che con un bastone. L'uomo è stato scoperto gli agenti della Polizia durante un normale controllo su strada e ha tentato di fuggire barricandosi in casa, ma granzie anche all'intervento di altre volanti della Polizia è stato arrestato. L'arresto è arrivato al termine di anni di violenze e percosse che la donna non aveva mai denunciato.

Il fatto è accaduto ad Anzio il 12 gennaio. Il 66enne avrebbe raggiunto la donna al suo posto di lavoro e, colpendola con pugni e schiaffi, l'avrebbe costretta a salire in macchina. Giunti a via Poggio Bustone il 66enne ha fatto scendere la moglie e ha continuato a colpirla armato di un bastone. La donna ha tentato di fuggire, ma l'uomo l'ha raggiunta e ha continuato a colpirla, fermandosi solo quando una passante che, vista la scena, ha avvertito un gruppo di poliziotti che si trovava nell'area per fare dei controlli su strada.

L'arresto

Gli agenti allora si sono avvicinati alla vettura parcheggiata in cui la moglie, ferita, si era rifugiata. Il 66enne alla vista degli agenti si è allontanato, barricandosi nel proprio appartamento. I poliziotti, dopo aver affidato la donna alle cure dei sanitari del 118 e aver chiamato altre volanti in aiuto, sono entrati nello stabile e hanno arrestato il 66enne.

La donna, in sede di denuncia, ha riferito di episodi ricorrenti di violenza che andavano avanti da anni. Il gip ha convalidato quindi l'arresto dell'uomo, disponendo la custodia cautelare in carcere.