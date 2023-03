Presentato il bando per l'estate della Capitale: 4 mln per eventi e concerti

Roma Capitale presenta il bando per l'estate: eventi, spettacoli dal vivo, workshop, cinema all'aperto e concerti. Quattro milioni di euro su due anni, 2 milioni per l'estate 2023 e altri 2 milioni per il 2024.

Gli eventi potranno essere realizzati tra il 15 giugno e il 15 ottobre. Agli enti interessati a partecipare al bando il Campidoglio pone poche condizioni: dovranno rispettare anzitutto l'ambiente. Tutti gli eventi organizzati dovranno essere plastic free, utilizzando ad esempio nella somministrazione di cibi involucri in materiali riciclabili. Andrà garantita l'accessibilità a tutti.

I progetti potranno essere presentati fino alla data di scadenza, cioè il 5 aprile 2023.

Le parti del bando

Il bando si articola in tre parti. La prima, con un investimento pari a 1,5 milioni di euro, è dedicata a proposte di eventi artistici, come concerti, spettacoli teatrali, performances di danza, eventi culturali, workshop, incontri, dibattiti, da svolgersi in luoghi pubblici e privati. Il Comune finanzierà gli eventi fino al 90% dell'importo indicato dai proponenti, senza però superare i 38mila euro a progetto.

La seconda parte del bando è rivolta a proposte di eventi simili a quelle della prima parte, ma da svolgersi in aree pubbliche ad alta attrattività, indicate in una lista inserita nel bando stesso. In queste aree sono incluse anche parchi e ville storiche di Roma come Villa Ada, Villa Celimontana e i giardini di Castel Sant’Angelo. In questo caso il Campidoglio non prevede finanziamenti per i progetti proposti, ma solo agevolazioni economiche di altro tipo. Le attività commerciali legate agli eventi potranno occupare il 40% dello spazio destinato agli eventi stessi.

Infine, la terza parte del bando, pari a 500mila euro, è dedicata a coloro che vorranno organizzare proiezioni di film gratuite all'aperto, dando priorità alle zone della periferia della città. Anche in questo caso il Comune finanzierà i progetti proposti fino al 90% del prezzo proposto, senza però superare i 25mila euro. Il Campidoglio prevede anche delle agevolazioni economiche.

Nella prima e nella terza parte del bando gli eventi proposti potranno essere organizzati in tutte le aree della città. Gli eventi proposti nella seconda parte, invece, avranno delle location predefinite.