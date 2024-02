Preso il ladro dell'Olimpico: svaligiava le auto dei tifosi durante le partite

I tifosi allo stadio e il ladro all'opera. Aspettava infatti il fischio d'inizio delle partite in programma all'Olimpico un giovane ladro. Terreno di caccia le migliaia di auto lasciate in sosta nei pressi dello stadio dai sostenitori di Roma e Lazio.

Dopo decine di denunce, il predone è stato fermato una volta entrato all'opera nella zona di Roma Nord.

Bloccato dai poliziotti

Sono stati gli agenti del distretto Ponte Milvio di polizia a effettura un servizio in borghese. Nel mirino un ladro seriale. Al fischio d'inizio di Roma-Feyenoord il "lavoro". Puntate tre auto parcheggiate dai tifosi in via Civita Castellana, rampa che da corso Francia porta a viale di Tor di Quinto, ha spaccato i finestrini e le ha svaligiate delle monete.

Col martelletto

Con ancora il martelletto frangi vetro - di quelli in uso a bordo dei mezzi pubblici - indosso, il ladro è stato fermato poi dalla polizia. In tasca dieci euro appena racimolati. Identificato in un 17enne italiano è stato denunciato.