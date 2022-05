Previsioni meteo 27 maggio: nuvoloso e massima a 36 gradi. Attenzione all'afa

Roma meteo 27 maggio: nuova giornata di record con la massima che tocca punte di 36 gradi e le nuvole che porteranno afa.

Sarà in prevalenza parzialmente nuvoloso per l'intera giornata, ma non sono previste piogge. Domani la minima sarà invece di 24 gradi. Venti moderati al mattino e provenienti da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno dal quadrante Est.

Meteo mare

Mare generalmente poco mosso, con onde basse e una temperatura di 21 gradi. Vendi da nordest e altezza dell'onda a 0,3 metri.

Previsioni meteo per sabato 28 maggio

Ancora nuvolosa la mattina, ma inizierà ad aprirsi in tarda mattinata con la temperatura che calerà un po’ e la massima toccherà i 32 gradi.