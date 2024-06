Prima Porta, il cimitero abbandonato: tombe coperte dall'erba alta un metro

Erba alta più di un metro, loculi e tombe coperti dalla vegetazione, sporcizia, degrado. Prima Porta sembra un cimitero abbandonato. Una situazione totalmente allo sbando che rende impossibile le visite ai propri cari.

Già, perché la giungla ha completamente ricoperto le lapidi. Uno scenario tanto desolante quanto irritante: vedere un tale abbandono in uno dei luoghi che dovrebbero essere ordinati e curati in rispetto del dolore e del ricordo dei defunti è inaccettabile.

Una selva

Il cimitero Flaminio non è mai stato così messo male. Nessuna manuntezione, diseqrbo inesistente, sporcizia ovunque. Senza contare il rischio con una vegetazione così incolta: l'erba secca può provocare incendi, senza contare il rischio di animali che possono annidarsi nel verde. Ma per quale motivo il cimitero di Prima è ridostto così? Secondo i sindacati è colpa della mancanza di personale per le manutenzioni: in tutto lavorano al Flaminio 60 operai Ama, un numero decisamente basso rispetto alla grandezza dell'area. Ma qaesta non può e non deve essere una scusa: non è tollerabile vedere le tombe nascoste dall'erba alta.

Il Comune

Difficile trovare una risposta davanti a immagini così eclatanti. Il Campidoglio e l'assessore Sabrina Alfonsi dovrebbero farsi sentire con Ama. Perché quello che sta accandendo a Prima Porta non può passare impunito. Ne va del rispetto dei defunti e di tutti i cittadini che, con la Tari più alta in Italia, pagano anche i servizi cimiteriali. Per bonificare le aree invase dall'erba basta programmazione, volontà e qualche decespugliatore: la Capitale d'Italia siamo proprio all'Abc.