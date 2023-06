Primarie Pd Lazio, Leodori trionfa con il 95%: é il nuovo segretario regionale

Daniele Leodori ha trionfato alle primarie regionali del Partito Democratico con il 95%. Leodori è quindi il nuovo segretario del partito a livello regionale. Sbaragliato l'avversario Mariano Angelucci.

Leodori succede quindi a Bruno Astorre, il segretario regionale precedente scomparso lo scorso 3 marzo. Sono state circa 50mila le persone, tra iscritti e non, che si sono presentati nei gazebo e nelle sedi in cui sono stati allestiti i seggi. Un numero di poco inferiore rispetto alle primarie regionali del 2018, in cui a votare furono circa 60mila persone. Leodori ha vinto con il sostegno di quasi tutte le anime del Pd regionale, dai zingarettiani ai fransceschiniani. Sulla scheda era sostenuto da cinque liste: “Lazio Democratico”, “Rete Democratica”, “Leodori, a Sinistra”, “Uniti a Sinistra per la Costituente”, “Il Pd delle Opportunità”.

“Grazie a tutti - ha commentato il nuovo segretario in un post pubblicato sul suo profilo Facebook - un risultato straordinario. Tante persone hanno partecipato a questa bella giornata di democrazia, che è stata possibile grazie al lavoro e all’incredibile disponibilità dei nostri militanti e volontari, che colgo l’occasione di ringraziare ancora una volta. Ora al lavoro, insieme, per un Partito all’altezza delle nuove sfide che abbiamo davanti: lavoro, giustizia sociale e ambientale, diritti”.

Chi è il nuovo segretario

Daniele Leodori è nato nel 1969 a Roma, ma ha sempre vissuto a Zagarolo con la sua famiglia. Si è laureato in scienze politiche alla Sapienza. Da sempre attivo nel mondo del volontariato. La sua carriera politica è cominciato nella sua cittadina: nel 1996 è diventato vicesindaco e assessore al bilancio di Zagarolo. Dal 2000 al 2010 ha ricoperto invece la carica di sindaco di Zagarolo. Dal 2010 al 2013 ha ricoperto la carica di segretario provinciale del Partito Democratico a Roma. “Il Pd - spiega sul suo sito - rappresenta il sogno della mia generazione”.

Dal 2008 al 2011 è stato membro del Consiglio Provinciale di Roma. Eletto in Consiglio Regionale nel 2013, ne viene eletto Presidente. Nel 2018 viene rieletto presidente del Consiglio Regionale, ma resta in carica fino all'anno successivo, quando viene nominato vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio nella seconda Giunta Zingaretti. Eletto nuovamente consigliere regionale alle ultime regionali, viene eletto vicepresidente del Consiglio Regionale.