Primark e il business del riuso: corsi di taglio e cucito per i vecchi abiti

Primark annuncia oggi una nuova serie di workshop gratuiti in tutti gli store italiani, che insegneranno ai clienti come amare i propri capi più a lungo.

Questa iniziativa segue quella avviata lo scorso anno durante la quale il retailer, in collaborazione con le stiliste Antonietta Circolo, Giorgia Cicatello e Laura Ciarla, ha organizzato dei laboratori di riparazione in tre diversi punti vendita. Grazie al successo riscosso tra i clienti, Primark ha deciso di estendere questa iniziativa in tutti i negozi italiani nel corso dei prossimi mesi.

La strategia

A livello globale, infatti, i workshop Love It For Longer di Primark sono stati molto apprezzati, tanto che l’azienda ha organizzato oltre 100 eventi nei propri store in Italia, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi e Francia, coinvolgendo 1.600 clienti e dipendenti.

I laboratori

I laboratori, adatti anche per i principianti, sono del tutto gratuiti. Ai partecipanti viene consegnata una bag riutilizzabile, ed un kit da cucito per potersi esercitare anche a casa propria con le nuove competenze apprese. Il focus delle lezioni sarà sulle tecniche base di riparazione, abbinate a semplici metodi di upcycling, con l'obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per riparare e rindossare i propri capi più a lungo attraverso le basi del cucito a mano, come ad esempio aggiustare una cerniera o sostituire i bottoni

Il Direttore di Primark

Luca Ciuffreda, Direttore di Primark Italia, ha dichiarato: “Siamo molto orgoglioso del feedback positivo ricevuto per i nostri workshop lo scorso anno, e questo ci motiva ancor di più nell’estendere questa iniziativa a tutti i 15 negozi Primark in Italia, raggiungendo così sempre più clienti in tutto il Paese. Siamo, infatti, perfettamente consapevoli di come i clienti italiani amino prendersi cura dei loro vestiti tramite piccoli accorgimenti per allungarne la vita".

La ricerca

"Ne è la conferma una nostra ricerca - continua il Direttore - condotta lo scorso anno che ha dimostrato come gli italiani siano i più propensi ad attenersi alle istruzioni riportate sulle etichette di lavaggio (64%)*, dimostrando il loro interesse nell’apprendere tecniche per allungare la vita dei propri capi d’abbigliamento. Ci auguriamo che questa nostra iniziativa possa permettere di fare un ulteriore passo avanti nel diffondere buone regole per far durare più a lungo gli abiti. Educare colleghi e clienti sulle tecniche di riparazione rappresenta solo una piccola parte del nostro percorso per diventare un'azienda più sostenibile. Questa iniziativa rientra, infatti, nel nostro più ampio impegno volto ad allungare il ciclo di vita dei vestiti, permettendo ai nostri clienti di poter contare sui loro capi più amati il più a lungo possibile”.

Strategia di sostenibilità

Questa iniziativa rientra nella più ampia strategia di sostenibilità di Primark, Primark Cares. Primark si è infatti impegnata a diventare un’azienda più sostenibile e circolare entro il 2030, e sta già cambiando il modo in cui produce e acquista i propri prodotti, dimezzando le emissioni di carbonio e contribuendo a garantire uno stile di vita adeguato ai lavoratori che producono i suoi vestiti. Attualmente, il 55% dell’abbigliamento Primark è realizzato con materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, ma l’azienda si è già impegnato a raggiungere la percentuale del 100% entro il 2030.