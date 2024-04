Primo Maggio, nove ore da urlo: tutti i cantanti presenti al Concertone

Nuova location e nuovi conduttori per il Concertone del 1 maggio: saranno i cantanti Noemi ed Ermal Meta a condurre sul palco il tradizionale concerto dedicato ai diritti, in primis quelli del lavoro, e che quest'anno si terrà al Circo Massimo, e non più a San Giovanni.

Il concertone, giunto alla 32esima edizione, è promosso anche questa volta da Cgil, Cisl e Uil, tutti presenti nella conferenza stampa di presentazione a viale Mazzini. Saranno quasi 9 ore di musica.

Tanti gli artisti che si susseguiranno sul palco

Nelle nove ore di musica a tutto volume si susseguiranno gli artisti: ADV, Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce e Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D'amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta E Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelu', Piotta, Rosa Linn, Rose Villain,Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke e Vale Lp.

Partenza alle 13.15

Si parte alle 13.15 con la conduzione di Big Mama con Albe, Cioffi, Diego Lazzari Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis. Al Circo Massimo si esibiranno anche i 3 finalisti del contest 1MNext dedicato agli artisti emergenti Atarde, Giglio, Moonari per una finalissima che decreterà il vincitore assoluto del contest. La diretta Rai sarà come sempre su Rai3 e in HD sul canale 501 dalle 15.15. Rai Radio 2, voce ufficiale del Concertone in diretta radio e in video sul canale 202 del Ddt, oltre che su RaiPlay e Rai Italia.