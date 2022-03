Problemi di sonno? All'Eur il congresso internazionale dei medici esperti

Più di 2000 esperti e ricercatori di medicina del sonno si riuniscono a Roma alla Nuvola all'Eur, che torna a essere teatro di eventi internazionali.

E' partito il Congresso Mondiale di Medicina del Sonno che si tiene a Roma e proseguirà fino al 16 marzo. Un congresso internazionale che segna la ripartenza del turismo d’affari, la cui candidatura è stata avanzata e vinta durante la pandemia, credendo nel valore di Roma e nella sua principale location congressuale. Quattro giorni dedicati alla ricerca e al confronto fra esperti internazionali. Un’occasione di formazione e confronto con e tra i più grandi esperti italiani di medicina del sonno.

Dopo il G20 l'evento più importante per la Nuvola

L'A.d. di Eur SpA ha commentato con soddisfazione l'evento che vede protagonista la struttura: “Non è certo il primo evento che ospitiamo - commenta Angela Cossellu A.d. di Eur SpA - ma è certamente il primo grande evento di peso mondiale per la Nuvola dopo il G20, che premia l’hub dell’Eur come destinazione tra le più apprezzate per il segmento del turismo congressuale e di affari. Un evento prestigiosonon solo a beneficio dell’immagine internazionale di Roma e del posizionamento della Nuvola come polo di attrazione di eventi internazionali, ma soprattutto del Pil cittadino, in particolare del settore dei trasporti, alberghi, commercio e leisure, che ne beneficeranno”.

Onorato: "Turismo congressuale è uno dei nostri principali obiettivi"

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale è intervenuto commentando: “Siamo molto soddisfatti di accogliere questo appuntamento internazionale all’Eur, che tra meno di un mese ospiterà l’e-prix di Roma, altro importante evento internazionale. Il turismo congressuale, segmento turistico di maggiore rilevanza per valore generato, è uno dei nostri principali obiettivi". L'Assessore ha poi concluso:"Ripartire con un congresso mondiale è il modo migliore per promuovere la nostra destinazione, con le sue tante eccellenze uniche al mondo”.

Direttore della World Sleep Society: "Roma è una splendida cornice"

“Siamo molto felici di aver portato a Roma il nostro annuale Congresso Mondiale di Medicina del Sonno – dichiara Allan O'Bryan, Direttore Esecutivo della World Sleep Society. Non vediamo l’ora poter incontrare di nuovo i membri della nostra associazione nella splendida cornice della città eterna, per continuare a lavorare insieme sullo sviluppo e sulla ricerca nel campo della medicina del sonno”.

Leggi anche:

Congressi, Roma scommessa post covid. Eur Spa: "Sfrutteremo tutte le risorse"