Prostitute a lavoro in tanga e reggiseno: multate perché senza mascherina

Prostitute a lavoro sui marciapiedi di San Paolo in tanga, reggiseno e un mini giacchetto: per la Polizia non c'è problema, salvo quello che le meretrici sono in strada senza mascherina violando così le disposizioni del Governo Conte.

Nel corso dell’attività di controllo a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, vicino la stazione della Metro B fermata Basilica di San Paolo e in piazza Bartolomeo Romano, i poliziotti hanno controllato 14 prostitute a lavoro: nessun richiamo per le “signorine” riguardo il loro outfit, ma cinque di loro sono state sanzionate in quanto non indossavano la mascherina, con tre a cui è stato notificato l’ordine di allontanamento. Sanzionato anche un cliente poiché non indossava la mascherina di protezione individuale.

Inoltre, in largo Beato Placido Ricciardi e via Corinto, zona di “Movida”, gli agenti hanno identificato 151 persone, di cui 39 stranieri e 23 con precedenti di polizia.