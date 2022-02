Protesta no Green Pass: denunciati i manifestanti, c'è anche Pappalardo

Protesta no Green Pass a Roma, denunciati i promotori no vax per “manifestazione non autorizzata”. Fra i leader del movimento contro il Green Pass anche il generale Pappalardo.

Sono stati denunciati per "manifestazione non autorizzata" i promotori del sit-in No-Vax in corso a piazza Venezia, al Centro di Roma. Tra questi anche il generale Antonio Pappalardo, leader dei gilet arancioni, sceso in piazza insieme ad altre persone.

Sit- in non autorizzato a piazza Venezia

Secondo quanto apprende l'AGI da fonti investigative, la denuncia alla procura riguarderebbe l'articolo 18 del Tulps, ovvero la "manifestazione non autorizzata": il permesso era stato infatti dato per una manifestazione al Circo Massimo, ma il sit-in è stato spostato, su volere degli organizzatori, a piazza Venezia. Da qui la violazione di legge punibile con un anno di arresto. Al vaglio la posizione di altri manifestanti che sono stati fermati prima di arrivare a piazza Venezia. L'intenzione era quella di "bloccare le città" come avvenuto in Canada, ma con l'intervento della polizia il rischio è stato scongiurato.

Identificate 30 persone, Liccione alla folla: “Saremo la loro spina nel fianco”

Secondo quanto si apprende, sono almeno trenta le persone identificate tra i manifestanti no vax arrivati questa mattina in camper dal Piemonte, dalla Calabria e dalla Puglia. Radunati tutti in piazza San Marco, dove è stata sistemata una tenda, si sono dati appuntamento per martedì 15 febbraio alle 10 al Circo Massimo. A guidarli il leader no vax torinese Marco Liccione che al megafono ha urlato: "Saremo la loro spina nel fianco".

Franzoni denunciato per istigazione a delinquere

Istigazione a delinquere. Per questa accusa la polizia ha denunciato Nicola Franzoni, leader No-Vax, fermato a Velletri, ai Castelli Romani, mentre tentava di avvicinarsi a Roma per protestare alla vigilia dell'entrata in vigore del divieto di ingresso al posto di lavoro per gli over 50 senza Super Green pass. Franzoni rischia una pena fino a 5 anni di reclusione. Secondo quanto apprende l'AGI, Franzoni, che che ha già un foglio di via dalla Capitale, sarebbe stato fermato alla luce dei "numerosi video pubblicati sui canali social nei giorni precedenti in cui invitava ad andare contro le decisioni imposte dalle autorità". L'uomo aveva invitato i suoi seguaci no vax a "forzare controlli di polizia utilizzando i camper".