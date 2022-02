Protesta no vax, i manifestanti litigano su Telegram: "Dove siete sul divano?"

"Dove siete, sul divano?". Scoppia la lite nella chat no vax su Telegram: alcuni manifestanti invitano i dissidenti del Green Pass a raggiungere Roma per la protesta e a non restare a casa.

C'è maretta nelle chat di Telegram utilizzate dai No-Vax per organizzare la manifestazione in programma al Circo Massimo, nel Centro di Roma. "Italiani dove siete sul divano?", scrive uno degli organizzatori. "Io sono in piazza ogni santa settimana nella mia città, purtroppo al momento mi è impossibile raggiungere Roma non avendo un mezzo", risponde un partecipante al gruppo. "Raggiungervi esattamente come? Senza poter prendere treni nè autobus", gli fa eco un altro.

No vax assenti: "Abbiamo il Covid"

Altri ancora riconoscono di aver preso il Covid e di non poter venire. "Ho la bronchite, meglio rimanere a casa", scrive un altro partecipante. Infine c'è chi racconta che questa mattina ha provato ad arrivare a Roma, ma è stato fermato. Molti sollecitano i partecipanti alla chat di andare a piazza Venezia e, non come vorrebbe "qualcuno al Circo Massimo" per unirsi ai no vax presenti.