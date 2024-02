Protesta trattori, il sondaggio: il 68% degli italiani è con gli agricoltori

Il 68% degli italiani sta con gli agricoltori. E’ quanto ha rivelato la sondaggista e direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri a “Giù la maschera”, il programma condotto da Marcello Foa in onda su Radio 1 Rai, nella puntata odierna dedicata al tema “Agricoltori in rivolta: cosa vogliono davvero?”.

I dati del sondaggio

In occasione della puntata la Ghisleri ha presentato i dati di un nuovo sondaggio relativo all’opinione degli italiani sulle proteste degli agricoltori. “Il 68% degli italiani sta con gli agricoltori”, ha detto la Ghisleri, “Un dato che è trasversale anche politicamente. Nel centrodestra, nell’elettorato di Lega e Fratelli d’Italia si supera l’80%, mentre in quello di Forza Italia si è poco sopra il 60%. Nel centrosinistra, invece, l’elettorato del Partito Democratico si divide a metà: c’è chi sta a favore e chi sta contro la protesta degli agricoltori. Anche dentro il Movimento 5 Stelle è favorevole l’80% degli elettori. Un solo partito ha un elettorato che non sta con gli agricoltori, che è quello di Azione. Ci sono poi differenze in base all’età. Più sono giovani e meno sentono questa vicinanza con la protesta in corso. Molti sono “figli” della grande distribuzione e non comprendono i motivi della protesta. Più si sale con l’età e più troviamo la gente vicina agli agricoltori”.