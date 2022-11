Pubblica su Internet le foto della sua ex: un 24enne indagato per revenge porn

Un uomo di 24 anni della provincia di Frosinone ha pubblicato sul web foto intime della ex, una donna di 60 anni, per vendicarsi. La donna lo aveva lasciato. Indagato per molestie e revenge porn, il pm ha chiesto il rinvio a giudizio.

I fatti risalgono a due anni fa quando la 60enne aveva lasciato il ragazzo, accusandolo di stare con lei solo per spillarle denaro. Il ragazzo allora aveva cominciato a tormentarla di telefonate e lei lo aveva denunciato ai Carabinieri. Poco tempo dopo la donna si accorse che stavano circolando su Facebook delle sue foto intime e quindi sporse una seconda denuncia contro l'ex.

Il ragazzo finora ha deciso di non parlare. Il pubblico ministero ha chiesto per lui il rinvio a giudizio e la decisione sarà presa nell'udienza preliminare fissata per l'8 maggio 2023.

Il 24enne era già noto alle forze dell'ordine, essendo un pregiudicato per reati come maltrattamenti in famiglia, furto, estorsione, porto abusivo di armi e ricettazione. Oltre al procedimento per le foto della ex, il 24enne ne ha un altro in corso per aver costretto la madre a prostituirsi per acquistare dosi di droga.