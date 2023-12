Qualità della vita, il Codacons spara a zero su Gualtieri: si dimetta subito

Dalla qualità della vita che crolla a Roma alla figuraccia di Expo. Passando per i soliti mali della città, come gli allagamenti. Tanti punti che hanno spinto il Codacons a una provocazione: chiedere le dimissioni immediate del sindaco Gualtieri.

E lo fa portando avanti a che una battagia legale che chiama in campo i romani.

Amministrazione incapace

Il Codacons attacca il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la sua amministrazione, incapace di mettere in atto qualsiasi soluzione nel corso del tempo per risolvere i problemi della Città Eterna, e chiede le dimissioni del sindaco e della sua giunta per manifesta incapacità nella gestione della Capitale.

Risarcimento danni

L’Associazione invita i cittadini a cronometrare il tempo che spendono (e sprecano) fermi in macchina, per trasferirsi da un punto all’altro della città: saranno chiesti 500 € di risarcimento personalmente, in base all’art. 28 della Costituzione, al signor Gualtieri per ogni ora persa dai romani nel traffico. Il Codacons inoltre organizzerà gite e trasferimenti in altre città per permettere agli incolpevoli cittadini di sfuggire alla tortura del periodo natalizio.

Disastro epocale

Rimane misterioso, infine, il silenzio della stampa di fronte a un disastro epocale: l’Associazione, che pure è stata critica anche nei confronti delle giunte precedenti, non può non riconoscere l’esistenza di un doppio standard che permette a Gualtieri di sfuggire alle critiche per una gestione che di fatto non è mai stata tale, e che non ha fatto altro che peggiorare le condizioni (già pessime) di Roma Capitale.

Il presidente Rienzi

“A solo pochi giorni dalla sonora bocciatura rimediata in occasione della scelta della sede per l’Expo, è evidente, non c’è traccia di complotto: basta dare un’occhiata alla situazione della città – con traffico impazzito e caos totale, come sempre e più di sempre quando si avvicinano le festività natalizie – per capire le ragioni di una bocciatura che rimane sacrosanta”, dichiara il presidente Carlo Rienzi.