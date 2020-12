Quattro calciatori prigionieri di una bionda. L'immagine diventa una birra

Quattro calciatori, quattro indimenticabili come Candela, Rizzitelli, Mexes e del Vecchio finiscono in bottiglia. Una bottiglia di birra leggendaria come le etichette che ritraggono gli eroi del calcio romano.

“Li abbiamo amati in campo. Ora possiamo gustarli... in bottiglia”. Il Pub 16Birra ha lanciato il progetto “IO SONO LEGGENDA”, nato da un lavoro di squadra con Stefano Aufieri, Marco Stilo, Fabrizio Birimbelli e David De Angelis.

L’idea è nata dalla voglia di mescolare due realtà in apparenza distanti: le birre artigianali e l’arte. La prima collezione prodotta conta 4 birre con etichette celebrative dedicate a 4 giocatori della Roma che hanno lasciato un segno nel cuore dei tifosi: Candela, Mexes, Del Vecchio e Rizzitelli.

Le bottiglie sono acquistabili in un 4pack (una bottiglia per ogni etichetta) o in un 6pack; nel 6pack vengono aggiunte due bottiglie di Capitan16, l’american IPA prodotta in esclusiva per 16Birra da ECB.