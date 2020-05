Raccordo Anulare, blocco notturno: chiuso per lavori tratto alla Romanina

Blocco notturno sul Grande Raccordo Anulare: per due notti, dal 14 al 16 maggio, chiuso per lavori il tratto all'altezza dell'uscita Romanina, al chilometro 39, per lavori sul cavalcavia dell’A1 sovrastante la carreggiata esterna.

Su richiesta della società Autostrade per l’Italia, verrà interdetta al traffico la corsia esterna per permettere la sostituzione delle barriere New Jersey danneggiate sul cavalcavia autostradale dell’A1 sovrastante il GRA. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza per il traffico in transito sul Grande Raccordo Anulare.

Il provvedimento interesserà la corsia esterna del GRA dal chilometro 39,000 al 39,900 nella fascia oraria notturna dalle 22.00 alle 6.00. I veicoli in transito sul GRA saranno deviati sull’adiacente complanare.