Raffiche di vento a 80 km/h, abbattuti 124 alberi: ferrovie per Napoli in tilt

Sono 224 interventi dei vigili del fuoco di Roma dovuti al maltempo che si è abbattuto sull'intera provincia romana nella notte tra il 2 e il 3 novembre. Le forti raffiche di vento registrate, infatti, hanno creato numerosi disagi. La natura degli interventi è stata per lo più legata ad alberi abbattuti dal vento: almeno 124 le piante cadute. Altri interventi per rami, cartelloni pubblicitari e pali pericolanti.

Sono oltre 80, invece, le attività ancora in attesa. La zona maggiormente coinvolta è quella del quadrante Est, mentre i Comuni più colpiti sono quelli di Montelibretti, Tivoli, Palestrina, Subiaco e Frascati.

Ferrovia nel caos

A causa di danni provocati dal maltempo, dalle ore 5 di questa mattina la circolazione dei treni sulla linea Napoli-Roma via Cassino è stata sospesa tra Ceprano e Ceccano, in provincia di Frosinone. Lo comunica Luce Verde Roma su X (ex Twitter). I treni alta velocità, intercity e regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni.