Ragazza cinese spacciatrice della “droga dei pazzi”: aveva 1176 dosi di shaboo

Ragazza cinese spacciatrice della “droga dei pazzi”: pensava di passare inosservata agli occhi dei Carabinieri del Nucleo Scalo Termini la 30enne che, la scorsa sera, attendeva un connazionale all’interno della stazione ferroviaria per effettuare uno “scambio” di shaboo.

L’atteggiamento nervoso della donna, già nota alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi nel mondo degli stupefacenti, ha fatto incuriosire i militari ed hanno deciso di sottoporla ad un controllo.

Sul posto i Carabinieri hanno rinvenuto nella borsa della donna, occultate all’interno di una custodia per occhiali da sole uno scatolo di un farmaco, alcune bustine contenenti circa 120 g di shaboo, pronte per essere cedute.

La successiva perquisizione, eseguita dai militari presso la camera di un bed and breakfast di via Rattazzi, dove la donna usava come domicilio, ha portato al rinvenimento ad altro materiale utile al confezionamento di dosi di droga.

L’arrestata è stata accompagnata in caserma dove resterà in attesa del rito direttissimo, dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le successive analisi effettuate dal R.I.S di Roma, hanno consentito di appurare che lo stupefacente, una volta tagliato avrebbe portato al confezionamento di 1176 dosi e, immesse sul mercato avrebbero fruttato circa 29.000 euro.