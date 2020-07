Roma

Mercoledì, 22 luglio 2020 - 11:00:00 Ragazza violentata in pieno giorno in un vicolo: lo stupro choc a Testaccio La giovane 19enne stuprata all'uscita del supermercato da un dipendete che la aveva notata mentre faceva la spesa: arrestato per violenza sessuale

Stupro choc a Testaccio: un 50enne italiano, dipendente di un supermercato della zona, è stato arrestato con l'accusa di aver costretto a un rapporto sessuale una 19enne. La violenza alle 16:50, in pieno giorno, in uno dei vicoli del quartiere vicino via Giovanni Branca. La giovane di nazionalità colombiana era andata a fare la spesa in un supermercato della zona. Il 50enne, dipendente del supermarket, già noto alle forze dell'ordine, ha avvicinato la ragazza per poi trascinarla con una scusa in un vicolo. Dopo averla costretta con le minacce ad avere un rapporto orale, l'uomo ha tentato di avere un rapporto completo con la giovane che è però riuscita a fuggire. La ragazza è stata refertata all'ospedale San Camillo di Roma e poi si è recata negli uffici dei poliziotti del Reparto Volanti con la madre, per sporgere denuncia. Gli agenti hanno subito avviato le ricerche e hanno individuato l'uomo nel supermercato di Testaccio dove era tornato a lavorare. Bloccato, il 50enne è stato arrestato per il reato di violenza sessuale.