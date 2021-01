Rainbow Free Day, ecco lo spettacolo. Red Ronnie star all'Officina Pasolini

Il Rainbow Free Day sta per partire con centinaia di partecipanti e di eventi online oltre a una grande offerta di sconti: una quindici giorni, dal 15 al 30 gennaio, che vuole accendere i riflettori sul vasto mondo della produzione artistica indipendente con circa cinquecento adesioni fra i principali operatori Italiani dello spettacolo e dell’arte.

Prima di tutti la Siae, che insieme a Rai Radio Live e alle piattaforme Optimagazine e Dice e Futura, hanno aderito al progetto. Dice metterà on line tutti gli eventi live dell’appuntamento delle ore 21. Inaugura la manifestazione il 15 gennaio alle 10.00 Tosca - madrina dell’iniziativa - che presenterà direttamente da Officina Pasolini da Roma – Laboratorio creativo e Hub culturale della Regione Lazio - due giovani cantautori diplomati in questo centro di alta di formazione artistica: Buva e Foscari, mentre subito dopo alle 10 e 30 ci si collegherà all’Estragon Club di Bologna per la presentazione da parte di Figurine Forever delle figurine degli Skiantos con l’omaggio a Freak Antoni e Dandy Bestia.

La partecipazione alla manifestazione sarà possibile tramite l’hashtag #rainbowfreeday per le eventuali iniziative sui propri social. Nel corso dei 15 giorni la pagina Facebook Rainbow Freeday diventerà una piattaforma su cui convogliare approfondimenti, speciali, incontri, live. E ci saranno anche le promozioni che prevedono per 15 giorni una lunga lista di produzioni indipendenti a prezzi scontati e che vede, tra gli altri, capofila Discoteca Laziale con i numerosi negozi di dischi, Cafim con i produttori e rivenditori di strumenti musicali, i libri dell’Editrice Zona, organizzatori come Barley Arts con la prevendita di alcuni concerti per la prossima primavera-estate e Ridens, con l’Asta Tosta dei suoi Artisti in Tour. Mentre il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti regalerà ogni giorno 1 biglietto per il MEI 2021 con il posto assicurato per la prossima edizione dello storico festival indipendente ai primi di ottobre.

Fra i numerosi aderenti anche Red Ronnie che ogni lunedì e martedì, all’interno dei suoi programmi Premiato Circo Volante del Barone Rosso e We Have a Dream, ospiterà il Rainbow FreeDay con iniziative speciali; fra gli ospiti Statuto, Dolcenera, Mattew Lee, Gennaro Porcelli, Claudio Trotta. Fra gli aderenti anche Michele Monina con il suo Diario di un Lockdown sui social e su Optimagazine, media partner dell’iniziativa. All Music Italiaaprirà sui suoi spazi specifici angoli di approfondimento. Giuliano Girlando, Michele Monina e Giovanna Sambruna, dal canto loro, saranno protagonisti di Greetings from Rainbow, un webinar sullo Stato della musica indipendente il 16 gennaio alle 15.